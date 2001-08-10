На трассе Южно-Сахалинск - Оха в результате лобового столкновения погиб водитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Столкновение двух иномарок случилось утром 24 февраля на федеральной трассе.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, авария произошла в 09:50 на 357-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «NISSAN WINGROUD», двигаясь в южном направлении, не справился с управлением. Машину занесло, после чего она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «TOYOTA VANGUARD», который ехал навстречу.

В результате ДТП водитель «NISSAN WINGROUD» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водителю и двум пассажирам автомобиля «TOYOTA VANGUARD» оказана разовая медицинская помощь. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.