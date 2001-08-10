Тихоокеанское
Прокуратура Поронайска заставила управляющую компанию удвоить количество контейнеров для мусора

Прокуратура Поронайска заставила управляющую компанию удвоить количество контейнеров для мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Поронайска добилась устранения нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства через личный прием к прокурору Сахалинской области. Она пожаловалась на то, что возле её многоквартирного дома неправильно организовали сбор твердых коммунальных отходов.

На личном приеме женщина сообщила о систематических проблемах с вывозом мусора возле своего дома. После этого Поронайская городская прокуратура по поручению областного надзорного ведомства провела проверку. Сотрудники установили, что контейнерная площадка, которой пользуются жильцы, не соответствовала законодательным нормам. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, главным нарушением стало недостаточное количество контейнеров, что приводило к их постоянному переполнению.

По итогам проверки городской прокурор внес представление в адрес управляющей организации. Под прокурорским надзором ответственные лица устранили нарушение: они увеличили количество контейнеров на площадке вдвое, приведя их число в полное соответствие с установленными нормативами. Теперь жильцы дома не сталкиваются с проблемой переполненных баков.

