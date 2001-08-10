За выходные дни на Сахалине задержаны 67 водителей за пьяную езду и управление без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за три дня, с 6 по 8 февраля, не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако статистика нарушений правил дорожного движения остаётся тревожной — сотрудники ГИБДД пресекли 378 административных правонарушений.
Наиболее серьёзные проступки связаны с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и без соответствующего права. За три дня инспекторы отстранили от управления и задержали 28 водителей в состоянии опьянения. Ещё 39 человек попались за рулём, не имея водительских прав или будучи лишёнными их по судебному решению. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ГИБДД, 27 автомобилей этих нарушителей отправили на штрафстоянку.
Дорожные полицейские также привлекли к ответственности водителей за множество других нарушений. Среди них — выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными машинами, езда без номерных знаков и с тонировкой, а также эксплуатация технически неисправного транспорта. Отдельные протоколы составили за непредоставление преимущества пешеходам и нарушение правил перевозки детей. Помимо этого, инспекторы оформили 32 административных материала за неуплату штрафов в установленный законом срок.
