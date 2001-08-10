В Поронайске водитель пытался скрыться от автоинспекторов, пытавшихся его остановить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Поронайска задержали водителя, который грубо проигнорировал их требование об остановке и попытался скрыться с места проверки. В ходе погони автолюбитель совершил несколько серьезных нарушений правил дорожного движения.

Инцидент произошел на улице Колхозная, где патрульные остановили автомобиль Lexus GX 470 для стандартной проверки документов. Однако при приближении инспектора ДПС водитель резко начал движение и стал набирать скорость. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и не включал указатели поворота при маневрах. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, в результате активных действий нарушителю первоначально удалось скрыться.

Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и установили личность водителя. Им оказался 35-летний житель Поронайска. В отношении него автоинспекторы составили протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Нарушителя привлекли к ответственности за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за нарушение правил маневрирования, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.