Дело о добыче более 21 тысячи экземпляров трепанга в заливе Анива поступило в суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о крупном браконьерстве в акватории залива Анива. Девять жителей области предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов, причинившей ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Следствие установило, что в период с июня 2023 года по апрель 2024 года группа обвиняемых организовала незаконный промысел на особо охраняемой природной территории. Используя надувные лодки и водолазное снаряжение, они добыли более 21 тысячи экземпляров трепанга дальневосточного и около одной тысячи морских гребешков. Следствие квалифицировало их действия по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для возмещения причиненного природе ущерба следователи наложили арест на имущество всех девяти обвиняемых. Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, утвержденное обвинительное заключение уже поступило в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.