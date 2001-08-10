73-летний автомобилист погиб в ДТП в Холмске, не справившись с управлением
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске 15 января 2026 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: 73-летний водитель автомобиля Ford Ranger не справился с управлением и врезался в припаркованную Toyota Cresta. По предварительным данным, мужчина скончался на месте аварии - медики предполагают, что причиной стала острая форма заболевания.
Авария случилась в 18 часов 12 минут на улице Лесозаводской, у дома №1. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель двигался в западном направлении, когда внезапно потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на обочину и столкнулась с припаркованным транспортным средством. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь и полицию, однако медики констатировали смерть водителя до прибытия бригады.
По факту происшествия полиция начала доследственную проверку. Рассказали ТИА "Острова" в отделении Госавтоинспекции ОМВД России по Холмскому городскому округу, что лейтенант полиции Владислав Большаков лично присутствовал на месте ДТП и курирует сбор первичных данных. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства аварии и изучают возможную связь между состоянием здоровья водителя и потерей управления автомобилем.
