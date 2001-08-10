Инспекторы ДПС задержали водителя с наркотиками на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском районе инспекторы ДПС обнаружили наркотики у водителя иномарки во время проверки на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков. Полицейские изъяли у 31-летнего мужчины более трёх граммов масла каннабиса, после чего возбудили уголовное дело.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл на 33-м километре автодороги. У сотрудников, остановивших автомобиль, возникло подозрение, что у водителя могут находиться запрещённые вещества. В ходе личного досмотра они обнаружили в кармане его куртки шесть полимерных пакетов с веществом тёмно-зелёного цвета.
На место незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим - маслом каннабиса общей массой 3,44 грамма. В отношении 31-летнего гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
09:37 Вчера За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
15:44 Вчера В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Сахалинская сноубордистка завоевала золото и бронзу на Кубке России
- 09:39 Вчера В Сахалинской библиотеке обсудили философию повести "Старик и море"
- 16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
- 11:20 29 Декабря Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?