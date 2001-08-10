Инспекторы ДПС задержали водителя с наркотиками на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе инспекторы ДПС обнаружили наркотики у водителя иномарки во время проверки на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков. Полицейские изъяли у 31-летнего мужчины более трёх граммов масла каннабиса, после чего возбудили уголовное дело.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл на 33-м километре автодороги. У сотрудников, остановивших автомобиль, возникло подозрение, что у водителя могут находиться запрещённые вещества. В ходе личного досмотра они обнаружили в кармане его куртки шесть полимерных пакетов с веществом тёмно-зелёного цвета.

На место незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим - маслом каннабиса общей массой 3,44 грамма. В отношении 31-летнего гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.