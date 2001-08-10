В Сахалинской области за сутки произошло два пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло два пожара, в результате которых семь человек эвакуировали, но никто не пострадал. Один инцидент случился в Охе, другой - в Южно-Сахалинске.
Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, первое возгорание ликвидировали в Охе на улице Советской. Сообщение поступило 10 января в 23:19, а уже через пять минут пожарные прибыли на место и обнаружили горящий мусор в одной из квартир расселённого пятиэтажного дома. Огонь локализовали к 23:51, а полностью потушили к 00:22 на площади 18 квадратных метров. На месте работали четыре сотрудника и одна единица техники.
Второй пожар произошёл в Южно-Сахалинске на улице Ленина. О возгорании в электрощитовой на втором этаже многоквартирного дома сообщили в 10:07, и через три минуты огнеборцы уже приступили к работе. Из-за задымления вышележащих этажей пришлось эвакуировать людей. Пожар локализовали в 10:13, а полностью ликвидировали к 10:32 на площади два квадратных метра. В этой операции участвовали 11 сотрудников и две единицы техники. За сутки пожарно-спасательные формирования не привлекали к ликвидации ДТП, а на водных объектах происшествий не зафиксировали.
