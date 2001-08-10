На трассе Южно-Сахалинск - Оха пьяный водитель устроил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На выезде из Южно-Сахалинска на автодороге "Южно-Сахалинск-Оха" произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. По предварительным данным, виновником аварии стал 53-летний водитель, находившийся за рулём в состоянии опьянения.

Инцидент случился 10 января в 20:00 на 10-м километре трассы. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, мужчина, управлявший автомобилем "Toyota Mark", двигался в южном направлении, допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там его машина совершила лобовое столкновение с автомобилем "Toyota Harrier".

В результате аварии 51-летняя водитель "Toyota Harrier" получила телесные повреждения. Сейчас полицейские проводят проверку по факту данного происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.