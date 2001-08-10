В Корсакове женщину подозревают в краже 50 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове полиция задержала местную жительницу по подозрению в многократном хищении денег с банковского счета своего знакомого. Общая сумма ущерба, который женщина нанесла 56-летнему потерпевшему, составила 50 тысяч рублей.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Мужчина обратился в дежурную часть ОМВД с заявлением о пропаже средств со своего счета. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след 46-летней подозреваемой, которая была знакома с потерпевшим.
Расследование показало, что женщина неоднократно гостила у мужчины, и они вместе распивали спиртное. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, злоумышленница воспользовалась тем, что потерпевший ранее сообщил ей пароль от своего мобильного банка. В несколько приемов, когда телефон оставался без присмотра, она переводила деньги со счета знакомого на свой. Фигурантка повторяла эти действия даже тогда, когда сам потерпевший приходил к ней в гости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные средства женщина уже израсходовала.
