В Корсакове женщину подозревают в краже 50 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове полиция задержала местную жительницу по подозрению в многократном хищении денег с банковского счета своего знакомого. Общая сумма ущерба, который женщина нанесла 56-летнему потерпевшему, составила 50 тысяч рублей.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Мужчина обратился в дежурную часть ОМВД с заявлением о пропаже средств со своего счета. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след 46-летней подозреваемой, которая была знакома с потерпевшим.

Расследование показало, что женщина неоднократно гостила у мужчины, и они вместе распивали спиртное. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, злоумышленница воспользовалась тем, что потерпевший ранее сообщил ей пароль от своего мобильного банка. В несколько приемов, когда телефон оставался без присмотра, она переводила деньги со счета знакомого на свой. Фигурантка повторяла эти действия даже тогда, когда сам потерпевший приходил к ней в гости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные средства женщина уже израсходовала.