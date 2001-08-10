В Холмске молодой водитель спровоцировал аварию на встречной полосе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Пригородной в Холмске вечером 15 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение двух автомобилей марки Toyota привело к тому, что два человека получили травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, авария случилась в 15:50 в районе дома 2/3 по улице Пригородной. По предварительной информации, 24-летний водитель за рулем автомобиля "Toyota Corolla" двигался в северном направлении. На одном из участков дороги он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Toyota Land Cruiser", которым управлял 62-летний мужчина.

В результате аварии два пассажира, которые находились в салоне "Toyota Corolla", получили телесные повреждения. Пострадавшим 29 и 27 лет потребовалась медицинская помощь. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.