Пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком на трассе Южно-Сахалинск - Оха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком на трассе Южно-Сахалинск - Оха, в результате чего пострадал водитель автобуса. Все 23 пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали, а оператор погрузчика скрылся с места происшествия.
Авария произошла 3 декабря на 105-м километре автодороги, в районе села Взморье Долинского района. Автобус марки YUTONG, следовавший по рейсу №502 "Южно-Сахалинск - Поронайск", по неизвестной пока причине столкнулся с погрузчиком. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного Пожарно-спасательного центра, диспетчер Долинского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП в 17:22.
Уже через пять минут, в 17:27, к месту аварии прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №23 из села Взморье. Пожарные осмотрели место происшествия и при необходимости эвакуировали пассажиров из автобуса. Пострадавшего водителя они передали бригаде скорой медицинской помощи. После того как огнеборцы убедились в отсутствии угрозы, они вернулись в подразделение. В ликвидации последствий ДТП участвовали два спасателя и одна единица техники. Погибших в результате происшествия нет.
