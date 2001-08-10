Охинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские в Охе задержали 37-летнего жителя областного центра по подозрению в грабеже. Мужчина, ранее неоднократно судимый, силой отобрал у знакомой крупную сумму денег.

Инцидент произошел 6 ноября. По данным следствия, подозреваемый находился в гостях в квартире у 47-летнего охинца, где компания распивала спиртные напитки. Один из присутствующих передал в конверте 20 800 рублей для передачи своему другу. Деньги взяла женщина, находившаяся в квартире.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подозреваемый дождался, когда он останется в помещении с потерпевшей наедине, схватил ее за руку и силой отобрал конверт с деньгами. После этого мужчина выбежал из квартиры и скрылся. Полицейские уголовного розыска оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия".