Мошенники обманули жителей Сахалина на миллионы рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске от действий мошенников пострадала 49-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала о том, что в период времени с 1 по 6 ноября ей звонили неизвестные лица, которые представлялись: «сотрудниками воинской части», «сотрудниками банка» и под их руководством, заявительница, через банкомат находящийся в торговом центре перевела денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на неизвестный счет. После чего потерпевшей вновь позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что на ее имя оформлен кредит на сумму 650 000 рублей. На следующий день заявительница продала свой автомобиль за 650 000 рублей, после чего в торговом центре через банкомат перевела на указанный мошенниками счет 650000 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 968 500 рублей.

В областном центре жертвой мошенничества стал 18-летний местный житель. Парень рассказал о том, что 7 ноября 2025 года неустановленное лицо, представившись «сотрудником ФСБ» сообщило заявителю, что он является пособником недружественного государства и под угрозой тюремного заключения убедило последнего перевести денежные средства на «безопасный счёт». Сумма ущерба составила 368 545рублей.

В третьем случае в Южно-Сахалинске от действий мошенников пострадала 21-летняя местная жительница. Вечером 5 ноября 2025 года в мессенджере ей поступило сообщение, а затем и звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Госуслуг». Звонивший попросил перейти в приложение для видеосвязи, после чего разговор происходил через камеру сотового телефона. Далее, заявительнице сообщили, что её денежные средства находятся в опасности и для их сохранности необходимо все свои сбережения перевести на «безопасный счёт». Через время, действуя по указанию звонившего, заявительница осуществила перевод по продиктованному ей номеру на сумму 319 675 рублей. Сумма ущерба составила 319675 рублей.

Также в областном центре пострадал 55-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что 10 октября 2025 заключил онлайн- договор с поставщиком на покупку запчастей, заявитель перевёл предоплату в сумме 73 750 рублей. Однако по настоящее время товар не получил, денежные средства не вернули, также продавец на связь не выходит. Сумма ущерба составила 73 750 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают жителей области быть бдительными и соблюдать следующие меры предосторожности:

• Не сообщайте личные данные: Никогда не передавайте незнакомым лицам номера банковских карт, CVC/CVV-коды, пароли от онлайн-банка, коды из SMS-сообщений.

• Будьте осторожны в интернете: Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте вложения из неизвестных писем, не совершайте предоплату за товары и услуги, если продавец вызывает сомнения.

• Проверяйте информацию: Перед совершением любых финансовых операций, особенно крупных, убедитесь в подлинности информации и надежности контрагента.

• Не поддавайтесь на уговоры: Мошенники часто используют психологическое давление, играют на эмоциях (страх, жадность, сочувствие). Сохраняйте спокойствие и трезво оценивайте ситуацию.

• При малейших сомнениях – обращайтесь в полицию: Если вы столкнулись с подозрительной ситуацией или стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

Помните, ваша бдительность – лучшая защита от мошенников!