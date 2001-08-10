В Углегорске сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: г. Углегорск, улица Набережная, 9, поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 6 ноября в 17:39. Через 5 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени автомобиль горел открытым пламенем по всей площади, составившей 8 кв. метров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 17:46, а в 17:58 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 15 г. Углегорска. Были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»