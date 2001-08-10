Жители Анивы и Холмска стали жертвами мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве жертвой мошенников стала 35-летняя жительница села Новотроицкое. Потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился моряком, находящимся в Испании. В ходе длительной переписки в мессенджере, мужчина сообщил, что хочет отправить ей посылку и попросил указать адрес. Он также заявил, что с оплатой доставки из Италии могут возникнуть сложности, и что в посылке он уже положил деньги для оплаты доставки.

Позднее на электронную почту женщины пришло сообщение о необходимости оплаты доставки посылки в размере 112 стейблкоинов (криптовалюта с фиксированным курсом). Для оплаты был предоставлен онлайн-кошелек в мессенджере. Потерпевшей пришлось приобрести криптовалюту на бирже. После перехода по ссылке, указанной в письме, она обнаружила, что реквизиты уже заполнены. Спустя некоторое время пришло еще одно сообщение от службы доставки с требованием оплатить таможенный сбор в размере 315 долларов США, с указанием индивидуального счета-адреса кошелька и ссылки на оплату. В этот момент женщина осознала, что столкнулась с мошенниками, и прекратила дальнейшее общение. Общий ущерб составил 10 000 рублей.

В Холмске от действий мошенников пострадал 52-летний местный житель. На одном из интернет-ресурсов он увидел рекламу продажи снегоходов. Заинтересовавшись товаром, мужчина связался с продавцом по указанному номеру телефона и договорился о покупке мотобуксировщика. После перевода денежных средств в сумме 129 875 рублей с банковской карты, товар так и не был получен, а деньги не возвращены.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают жителей области быть бдительными и соблюдать следующие меры предосторожности:

* Не сообщайте личные данные: Никогда не передавайте незнакомым лицам номера банковских карт, CVC/CVV-коды, пароли от онлайн-банка, коды из SMS-сообщений.

* Будьте осторожны в интернете: Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте вложения из неизвестных писем, не совершайте предоплату за товары и услуги, если продавец вызывает сомнения.

* Проверяйте информацию: Перед совершением любых финансовых операций, особенно крупных, убедитесь в подлинности информации и надежности контрагента.

* Не поддавайтесь на уговоры: Мошенники часто используют психологическое давление, играют на эмоциях (страх, жадность, сочувствие). Сохраняйте спокойствие и трезво оценивайте ситуацию.

* При малейших сомнениях – обращайтесь в полицию: Если вы столкнулись с подозрительной ситуацией или стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

Помните, ваша бдительность – лучшая защита от мошенников!