ДТП с участием грузовика и легковой машины унесло жизнь водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 октября на 322 км. автодороги Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск, произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и легкового авто
Toyota. По неустановленной причине машины столкнулись. В момент аварии в транспортных средствах находились 2 человека. Водитель автомобиля Toyota погиб.
В 21:20 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного отряда. В 21:39 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 15 г. Углегорск.
Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания. После этого, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, пожарные произвели деблокирование тела погибшего водителя из искорёженного авто. Кроме этого огнеборцы произвели смыв разлившихся горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.
Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.
Было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
17:40 24 Октября Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
Выбор редакции
- 17:46 Вчера В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова
- 17:29 Вчера ВТБ: россияне переходят на безналичные платежи, а наличные оставляют для подарков и чаевые
- 16:46 Вчера В октябре пенсионеры из числа бывших шахтеров и летчиков получили надбавку к пенсии
- 15:30 Вчера Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся обезвреживать мины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?