ДТП с участием грузовика и легковой машины унесло жизнь водителя
13:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 октября на 322 км. автодороги Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск, произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и легкового авто

Toyota. По неустановленной причине машины столкнулись. В момент аварии в транспортных средствах находились 2 человека. Водитель автомобиля Toyota погиб.

В 21:20 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного отряда. В 21:39 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 15 г. Углегорск.

Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания. После этого, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, пожарные произвели деблокирование тела погибшего водителя из искорёженного авто. Кроме этого огнеборцы произвели смыв разлившихся горюче-смазочных материалов с дорожного полотна.

Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.

Было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».

