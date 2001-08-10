Сахалинка похитила 240 тысяч рублей у своего знакомого во время застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска Сахалинской области раскрыли кражу денежных средств у пенсионера 1953 года рождения в селе Буюклы. Главная интрига преступления заключалась в том, что подозреваемая похитила 240 тысяч рублей во время совместного распития спиртных напитков, спрятав деньги в мусорном пакете под видом выноса отходов.

Сообщение о хищении поступило в дежурную часть ОМВД России «Смирныховский» от социального работника, обнаружившего пропажу денег у своего подопечного. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, совместная оперативная группа уголовного розыска регионального управления и местного отдела полиции быстро установила подозреваемую — 52-летнюю жительницу села Буюклы.

Следствие выяснило, что женщина находилась в гостях у пенсионера, где они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин достал из шкафа пакет с деньгами и взял несколько тысяч рублей, чтобы передать их гостье для похода в магазин. Вернувшись, женщина решила похитить остальные средства — она незаметно взяла пакет с деньгами, спрятала его в мусорный пакет, а под предлогом выноса мусора вышла на улицу, где забрала половину суммы (240 тысяч рублей), а остальные деньги тайно вернула в квартиру.

По факту кражи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги женщина успела потратить на личные нужды.