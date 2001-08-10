Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2025
Сейчас 12:27
09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель без прав в Холмске попал в аварию, уходя от погони

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 сентября 2025 года, около 18:40. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, авария случилась на улице Железнодорожной в районе дома 16/1.

Сорокалетний водитель, находившийся за рулем автомобиля "Toyota Crown", не выполнил законное требование сотрудника полиции и попытался скрыться, резко увеличив скорость. В ходе погони он не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина совершила наезд на бордюрный камень.

По предварительным данным, у мужчины отсутствовало право управления транспортными средствами. Кроме того, он не использовал ремень безопасности, что и привело к получению травм. Сотрудник полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

