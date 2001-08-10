Циклон разнес недавно открывшийся пляж в Стародубском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новенький обустроенный по всем правилам пляж в Стародубском с трудом пережил обрушившийся на юг Сахалина циклон. Очевидцы рассказали, что он пока в плачевном состоянии, пишет astv.ru.

Покосились или упали информационные аншлаги, ограждения, накренилась будка спасателей, снесло пляжные дорожки и причал. Весь пляж пока залит морской водой и занесен мусором.

В администрации Долинского района заявили, что ущерб муниципальному имуществу не нанесен.

"Подрядная организация уже приступила к наведению порядка и установке поваленных конструкций", - заверили там.

Новый пляж официально открылся 28 июня. Здесь оборудовали спасательный пост и медицинский пункт, установили шезлонги, уложили пляжные дорожки, поставили кабины для переодевания, биотуалеты, понтонный причал, фонтаны и урны для сбора мусора. Зону купания обозначили оградительными буйками.