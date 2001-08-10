За сутки на Сахалине произошло четыре пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на территории Сахалинской области пожарно-спасательные подразделения зарегистрировали и ликвидировали четыре возгорания. Одно из них произошло в жилом секторе, еще три относятся к категории прочих.
В городе Холмске на улице Матросова сигнал о пожаре поступил в 18:34. Расселенный дом загорелся из-за возгорания мусора. Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, расчет прибыл на место через пять минут и в течение 25 минут полностью ликвидировал огонь на площади 6 квадратных метров. Аналогичный инцидент произошел в Поронайске на улице 2-я Восточная, где на площадке ТБО также горел мусор. Дежурный расчет пожарно-спасательной службы области справился с огнем за 19 минут. В тушении обоих возгораний никто не пострадал.
В течение отчетного периода спасателям не потребовалось участвовать в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах Сахалинской области происшествий также не зафиксировали.
