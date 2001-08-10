Легковой автомобиль съехал в кювет на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 августа на 15-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Холмск водитель Toyota Corolla Axio не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, люди в машине не пострадали, а пожарные оперативно обезвредили автомобиль, отключив аккумулятор.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", о происшествии диспетчер Анивского пожарно-спатательного отряда узнал в 22:44. Уже через 10 минут, в 22:54, на место прибыл расчет 52-й пожарно-спасательной части из села Троицкое. Специалисты осмотрели автомобиль, обесточили его, отключив аккумуляторную батарею, и убедились, что угрозы для окружающих нет.

В ликвидации последствий ДТП участвовали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Пострадавших и погибших нет.