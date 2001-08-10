Внедорожник съехал в кювет на трассе Южно-Сахалинск - Оха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 августа на автодороге Южно-Сахалинск - Оха вблизи села Буюклы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Toyota Land Cruiser. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, один пассажир получил травмы.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, о происшествии диспетчер Долинского пожарно-спасательного отряда узнал в 20:23. Уже через три минуты на место прибыли спасатели из пожарно-спасательной части №40 села Буюклы. Они обнаружили в автомобиле пострадавшего пассажира и до приезда медиков оказывали ему первую помощь: контролировали сознание, накладывали повязки и оказывали психологическую поддержку.
После стабилизации состояния пострадавшего спасатели перенесли его в ожидавшую поблизости машину скорой помощи. Убедившись, что автомобиль не представляет опасности, сотрудники МЧС покинули место происшествия. В операции участвовали 2 спасателя и 1 единица техники. К счастью, обошлось без погибших.
