Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа на 134 км автодороги столкнулись Toyota Noah, УАЗ-Фермер и Toyota Land Cruiser. В результате аварии один человек получил травмы, а внедорожник оказался прижат к отбойнику.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", о происшествии стало известно в 14:32. Уже через 20 минут на место прибыли пожарные из Долинска. К их приезду очевидцы аварии самостоятельно освободили людей из поврежденных автомобилей. Спасатели осмотрели пострадавших и оказали первую помощь.

После этого пожарные очистили проезжую часть от разлившихся ГСМ и обломков автомобилей. Специалисты дождались медиков и, убедившись в отсутствии угрозы, покинули место происшествия. К счастью, обошлось без погибших.