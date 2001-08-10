В Охе задержали молодого человека за кражу велосипеда

Тихоокеанское
Иностранец похищал деньги у сахалинцев под предлогом сдачи жилья в аренду
В Охинском районе задержали местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОМВД России по Охинскому району, 24-летний мужчина с криминальным прошлым похитил двухколесный транспорт, но вскоре бросил его из-за неудобных колес.

Инцидент произошел 11 августа, когда 32-летний владелец оставил свой велосипед на парковке у места работы. Подозреваемый, проходя мимо, заметил транспортное средство и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, уехал на нем. Однако вскоре он бросил велосипед на одной из улиц города, посчитав его неудобным для езды из-за нестандартных колес. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный велосипед уже изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.

