На трассе под Анивой автомобиль съехал в кювет, водитель пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 августа на 39-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в придорожном кювете.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, сигнал о ДТП поступил в 21:11. Уже через 6 минут к месту происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части №51 из Анивы и отдельного поста из села Огоньки. Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшему водителю и помогли медикам транспортировать его в машину скорой помощи.

Перед тем как покинуть место происшествия, пожарные обесточили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею. Убедившись, что поврежденная машина не представляет опасности, спасатели вернулись в подразделение. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.