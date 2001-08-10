Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие завершило расследование громкого дела о хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств сахалинским предпринимателем. Перевозчик из Холмска несколько лет завышал показатели перевозок льготников, незаконно получая государственные субсидии.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 50-летний индивидуальный предприниматель, занимавшийся пассажирскими перевозками в Холмском районе, с 2021 года систематически завышал объемы перевозок льготников. Получая субсидии на компенсацию затрат, он намеренно искажал данные о количестве выпущенных на линию транспортных средств.

По данным следствия, уже в первые полгода мошеннической схемы (с июля 2021 по январь 2022 года) предприниматель причинил ущерб бюджету на 4,6 миллиона рублей. В последующие годы он продолжил использовать аналогичную схему, доведя общую сумму хищений до 21 миллиона рублей. Следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном и крупном размерах, которые затем объединили в одно производство.

Следствие полностью завершило работу по делу. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Холмский городской суд. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ.