Сахалинские автоинспекторы задержали женщину с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники ДПС задержали женщину с наркотическими веществами. Инцидент произошел во время проверки автомобиля на улице Январской в районе дома 32 ДНТ "Веста".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, инспекторы остановили иномарку под управлением 39-летнего водителя, в салоне которой находились трое пассажиров. При проверке документов полицейские заметили нервозное поведение пассажиров, что вызвало подозрения. В ходе личного досмотра двух мужчин запрещенных веществ не обнаружили, однако 40-летняя пассажирка добровольно призналась, что при себе имеет наркотические средства, колбы и электронные весы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком n-метилэфедрон массой 1,88 грамма. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот наркотических средств). В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.