В Корсакове Toyota Corolla столкнулась с мопедом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 июля 2025 года в Корсакове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мопеда. По предварительным данным, 62-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте налево не уступил дорогу мопеду Yamaha, в результате чего 14-летний подросток, управлявший двухколесным транспортным средством, получил травмы.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, столкновение произошло около 22:00 на улице Восточной. Инспекторы установили, что несовершеннолетний водитель мопеда не имел права управления транспортными средствами. В момент аварии он двигался по проезжей части, когда автомобиль Toyota совершал левый поворот.
Медики осмотрели пострадавшего подростка на месте и оказали первую помощь. Сотрудники ГИБДД в настоящее время проводят проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства ДТП. Состояние подростка оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
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