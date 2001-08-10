Тихоокеанское
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10:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове Toyota Corolla столкнулась с мопедом

В Корсакове Toyota Corolla столкнулась с мопедом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июля 2025 года в Корсакове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мопеда. По предварительным данным, 62-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте налево не уступил дорогу мопеду Yamaha, в результате чего 14-летний подросток, управлявший двухколесным транспортным средством, получил травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, столкновение произошло около 22:00 на улице Восточной. Инспекторы установили, что несовершеннолетний водитель мопеда не имел права управления транспортными средствами. В момент аварии он двигался по проезжей части, когда автомобиль Toyota совершал левый поворот.

Медики осмотрели пострадавшего подростка на месте и оказали первую помощь. Сотрудники ГИБДД в настоящее время проводят проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства ДТП. Состояние подростка оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

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