На трассе Южно-Сахалинск - Оха водитель без прав улетел на машине в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автодороге Южно-Сахалинск-Оха произошло серьезное ДТП с участием внедорожника. 30-летний водитель, нет имеющий прав, не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, авария произошла 29 июня в 16:10 на 41 километре трассы. По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota Hilux Surf двигался в северном направлении, когда потерял контроль над автомобилем. В результате машина вылетела с проезжей части и перевернулась в правый кювет.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они извлекли водителя из поврежденного автомобиля и передали медикам. Как установили сотрудники ГИБДД, у мужчины не было водительского удостоверения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, включая возможное влияние алкоголя или техническое состояние автомобиля.