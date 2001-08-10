Пожарные потушили горящий бамбук и опору ЛЭП у трассы Южно-Сахалинск – Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 39-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Холмск произошло возгорание сухого бамбука и опоры ЛЭП. Пожарные полностью ликвидировали огонь в течение 42 минут, обошлось без пострадавших.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в 15:09. Спасатели прибыли на место уже через 9 минут. Огонь охватил сухой бамбук и нижнюю часть опоры линии электропередач. Семь специалистов пожарно-спасательной службы с двумя единицами техники оперативно приступили к тушению.

К 15:45 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров, а к 15:51 полностью ликвидировать его. Как рассказали ТИА "Острова" в оперативной службе, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или пострадавших. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания и оценивают возможный ущерб инфраструктуре.