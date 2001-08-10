В Холмске задержали мужчину за кражу денег с карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты 70-летней местной жительницы. Подозреваемым оказался ее 42-летний племянник, ранее неоднократно судимый, который теперь находится под стражей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, мужчина пришел в гости к родственнице и тайно привязал ее банковскую карту к своему телефону. Через мобильное приложение банка он перевел себе 33 тысячи рублей, которые затем потратил на личные нужды.

Полиция квалифицировала действия подозреваемого по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.