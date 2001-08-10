Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2025
Сейчас 17:03
79,15|90,37
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
11:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Работники Углегорского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Работники Углегорского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июня на 328 километре автодороги Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск, столкнулись два транспортных средства: Shacman и Kia Bongo.

В 17 час. 19 мин. о ДТП стало известно диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного отряда, в 17:28 на место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части  № 15 г. Углегорск.

В результате ДТП 2 человека получили ранение. Прибывшие работники пожарно-спасательного отряда в течении 10 минут производили деблокировку водителя одной из машин с применением гидравлическо-аварийных спасательных инструментов (ГАСИ). Пострадавшие были переданы работникам скорой медицинской помощи.

Убедившись, что никакой опасности для окружающих техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 4 человека личного состава, и 1 единица техники.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?