Работники Углегорского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июня на 328 километре автодороги Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск, столкнулись два транспортных средства: Shacman и Kia Bongo.

В 17 час. 19 мин. о ДТП стало известно диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного отряда, в 17:28 на место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 15 г. Углегорск.

В результате ДТП 2 человека получили ранение. Прибывшие работники пожарно-спасательного отряда в течении 10 минут производили деблокировку водителя одной из машин с применением гидравлическо-аварийных спасательных инструментов (ГАСИ). Пострадавшие были переданы работникам скорой медицинской помощи.

Убедившись, что никакой опасности для окружающих техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 4 человека личного состава, и 1 единица техники.