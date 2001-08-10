Тихоокеанское
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13:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Тымовском районе произошло ДТП

В Тымовском районе произошло ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июня на 470 километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха, в районе пгт. Тымовское столкнулись два легковых автомобиля: Тойота Марк- 2 и Тойота Калдина, в следствии чего машины отбросило в кювет. 

В 21 час. 44 мин. о ДТП стало известно диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда, в 21:57 на место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части  № 42 с. Ясное.

В результате ДТП 1 человек погиб, 1 получил ранение. Прибывшие работники пожарно-спасательного отряда достали из автомобиля раненого человека и передали его работникам скорой медицинской помощи. Так же пожарные достали из другого автомобиля тело погибшего. 

Убедившись, что никакой опасности для окружающих техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 2 человека личного состава, и 1 единица техники.

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