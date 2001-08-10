Тихоокеанское
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11:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Сахалинской области

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 мая в 20:30 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Корсаков и Христофоровка Дальневосточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6505 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

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