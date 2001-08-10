Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
31 мая в 20:30 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Корсаков и Христофоровка Дальневосточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6505 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.
Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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