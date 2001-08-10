42-летнюю жительницу Холмска обвиняют в покушении на убийство сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которую обвиняют в покушении на убийство. По данным следствия, женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю во время конфликта, однако мужчину успели спасти медики.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел в квартире на улице Молодёжной в ночь с 5 на 6 мая. По предварительной информации, обвиняемая и потерпевший распивали спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь.

Следователи уже собрали доказательства и избрали для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападения и возможные дополнительные эпизоды противоправных действий.