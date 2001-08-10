На Камчатке нашли тело туриста их Москвы, выпавшего в апреле с катера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле с прогулочного катера в Авачинской бухте пропал 28-летний мужчина. Его тело обнаружили накануне. Это турист из Москвы Алексей Егунов, пишет ИА «Кам 24».

Инцидент произошел 22 апреля 2025 года. Во время экскурсии по акватории Авачинской бухты за борт прогулочного судна выпал мужчина. Во время происшествия на катере находились десять пассажиров и два члена экипажа, которые ничего не заметили. По предварительной информации, мужчина был без спасательного жилета. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Накануне тело пропавшего туриста было обнаружено, его вынесло на берег бухты Безымянной. Погибший – турист из Москвы Алексей Егунов, который прилетел на полуостров вместе с сестрой. Молодой человек активно занимался спортом, работал в службе информационной безопасности Московского метрополитена. Ему было 28 лет.