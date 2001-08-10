На трассе Невельск - Томари столкнулись легковой и грузовой автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая около 12:45 на 324 км автодороги "Невельск - Томари - аэропорт "Шахтерск" произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, 33-летняя водитель Toyota Ipsum не уступила дорогу грузовому автомобилю FAW J6 при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог.

В результате аварии женщина-водитель получила телесные повреждения. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшей необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала повреждения транспортных средств и опросила свидетелей происшествия.