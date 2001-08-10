Сахалинец лишился участка, на котором хотел строить дом, потому что не платил за аренду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске арендодатель решил досрочно расторгнуть договор аренды земельного участка, поскольку арендатор нарушил его условия. Как сообщает astv.ru, ссылаясь на городской суд, по условиям договора аренды ответчику предоставлен земельный участок для строительства индивидуального жилого дома сроком до апреля 2036 года, однако с января 2021 году свои обязанности по оплате аренды он не исполнял, поэтому образовалась задолженность, размер которой, с учетом пени, составляет 50 004,07 рублей.

"Дело рассмотрено в отсутствие сторон, ответчик посредством телефонограммы пояснил, что с иском согласен", - говорят в суде.

Суд, проверив представленный истцом расчёт, иск удовлетворил: расторгнут договор аренды, арендатор обязан передать земельный участок по акту сдачи в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу, а также выплатить образовавшуюся задолженность.

Поскольку в силу в силу ст. 333.36 НК РФ орган местного самоуправления освобожден от уплаты госпошлины при подаче иска в суд, с ответчика в бюджет муниципального образования также взыскана госпошлина в 24 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.