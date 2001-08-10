Пожарные ликвидировали возгорание в селе Малокурильское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники Южно-Курильского пожарно-спасательного отряда успешно ликвидировали пожар в селе Малокурильское, предотвратив его распространение на чердачное помещение. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 6 мая в 10:48, и уже через несколько минут пожарные прибыли на место происшествия.

Когда пожарные достигли квартиры на улице Черёмушки, д. 10, они обнаружили, что огонь охватил кухонное помещение площадью 4 квадратных метра. Пожарные локализовали очаг возгорания в 10:58, а в 11:01 полностью потушили огонь. В тушении принимала участие также пожарно-спасательная часть № 50 из села Крабозаводское, что позволило оперативно справиться с ситуацией.

На месте работали 7 человек личного состава и 1 единица техники, что обеспечило быструю и эффективную ликвидацию возгорания. К счастью, в результате инцидента не было ни погибших, ни пострадавших, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального Агентства по делам Го, ЧП и ПБ.