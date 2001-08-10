На Камчатке 13-летняя девочка забеременела от студента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13-летняя жительница Камчатки забеременела от 19-летнего студента. Девочка на четвёртом месяце беременности, сообщает ТК "41 Регион".

Будущий отец задержан как фигурант уголовного дела. По данным СУ СК по Камчатскому краю, в октябре прошлого года юноша вступил в половую связь с несовершеннолетней.

Сейчас девочка находится на 19 неделе беременности. Ведутся следственные действия. Юноше грозит до 10 лет колонии.