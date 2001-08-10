Прокурор Сахалинской области провел прием граждан в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков провел прием граждан в Поронайском районе, где жители подняли важные вопросы о нарушении своих прав. В мероприятии также участвовали представители местной власти и правоохранительных органов, что позволило оперативно реагировать на обращения граждан.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, на приеме жители обратились с жалобами, касающимися социальных, жилищных и имущественных прав. В числе поднятых вопросов оказались проблемы, связанные с нарушением прав членов семей участников специальной военной операции, а также несвоевременное обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами. Одним из обращений стало сообщение о подтоплении подвального помещения многоквартирного дома, с просьбой помочь устранить талые воды.

Жители поселка Вахрушев также выразили обеспокоенность по поводу задержек в обеспечении лекарствами. Кроме того, некоторые граждане подняли вопросы, связанные с оформлением пенсий по потере кормильца в связи с гибелью отца во время выполнения боевых задач, а также с получением государственной награды и выплатами компенсационного характера.

Два заявителя обратились за помощью в возврате имущества, включая телевизор и автомобили, изъятые в рамках уголовных дел. В ходе приема прокурор смог вернуть эти вещи гражданам. По всем поступившим обращениям прокуратура организовала проверки, а результаты рассмотрения жалоб находятся под личным контролем Вячеслава Шайбекова.