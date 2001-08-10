Сахалинка только через суд получила компенсацию за проезд к месту отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Углегорска обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на невыплату компенсации за проезд к месту отдыха. В 2023 году женщина отправилась в Симферополь, однако пенсионный орган отказал ей в возмещении расходов, сославшись на посещение нескольких мест отдыха.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать пенсионный орган компенсировать стоимость проезда. Суд удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу заявительницы 44 тысячи рублей.
На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. Углегорская прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного акта, чтобы гарантировать выплату компенсации гражданке.
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