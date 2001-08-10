Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2025
Сейчас 03:27
80,76|93,67
В Южно-Сахалинске ограничат движение в связи с репетицией парада Победы
10:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка только через суд получила компенсацию за проезд к месту отдыха

Сахалинка только через суд получила компенсацию за проезд к месту отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Углегорска обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на невыплату компенсации за проезд к месту отдыха. В 2023 году женщина отправилась в Симферополь, однако пенсионный орган отказал ей в возмещении расходов, сославшись на посещение нескольких мест отдыха.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать пенсионный орган компенсировать стоимость проезда. Суд удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу заявительницы 44 тысячи рублей.

На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. Углегорская прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного акта, чтобы гарантировать выплату компенсации гражданке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?