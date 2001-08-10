На Сахалине задержана супружеская пара, у которой изъяли 1,5 килограмма мефедрона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области получили информацию о возможной причастности семейной пары из Южно-Сахалинска к незаконной торговле наркотиками. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий эти сведения подтвердились, что привело к задержанию супругов.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину и его 24-летнюю жену по месту их проживания. В ходе обыска в квартире оперативники нашли весы, упаковочный материал и несколько пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что изъятый порошок является мефедроном общей массой 1,5 килограмма. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, супруги работали в теневом интернет-магазине, который занимался продажей наркотиков.

По информации полиции, незадолго до задержания пара получила партию наркотиков от неустановленного куратора. Женщина спрятала пакеты с наркотиками в аквариумные украшения и доставила их в Южно-Сахалинск авиаперевозкой. После этого супруги расфасовали наркотик на мелкие партии и ожидали дальнейших указаний от своего "работодателя". Однако их планы были нарушены, когда сотрудники полиции вовремя вмешались в ситуацию.

Следственная часть СУ УМВД России по Сахалинской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчину поместили под стражу, а его супруге назначили подписку о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.