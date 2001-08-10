Полиция Южно-Сахалинска обнаружила наркотики у 19-летнего пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске инспекторы ДПС остановили пешехода, у которого обнаружили наркотики. Молодой человек, проходивший мимо дома №11 на улице Комсомольская, проявил явное беспокойство при общении с полицейскими, что вызвало подозрения у сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции по Сахалинской области, при проверке документов у 19-летнего гражданина было принято решение о проведении личного досмотра. В результате этого мероприятия в внутреннем кармане рукава куртки полицейские нашли купюру номиналом 5 рублей, внутри которой находились три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, замотанные зеленой изолентой.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства. Согласно результатам исследования, порошок, обнаруженный в свертках, оказался наркотическим средством n-метилэфедрон массой 1,27 грамма. В связи с этим следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.