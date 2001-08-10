Мошенники из Невельского района придумали фейковое ДТП для сбора денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Невельского района распространили в соцсетях фейковую историю о смертельном ДТП, чтобы собрать деньги с сочувствующих. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, полиция не зафиксировала ни одного подобного происшествия в указанные даты.

Мошенники детально расписали трагическую историю: якобы 14 апреля в Южно-Сахалинске погибли отец и пятилетний сын, второй ребенок-близнец оказался в реанимации, а мать скончалась от сердечного приступа при опознании. В сообщениях фигурировали конкретные имена и даже номер банковской карты для перевода средств. На вопросы о подтверждении информации организаторы сбора отвечали уклончиво, утверждая, что "все справки будут завтра".

Полиция Сахалинской области официально опровергла эту информацию. В ГИБДД областного центра подтвердили, что 14-15 апреля не регистрировали ДТП с такими последствиями. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности распространителей ложной информации и просят пострадавших, переведших деньги, обращаться в Невельский отдел полиции. "Врачи обязаны сообщать о любых пациентах с травмами от происшествий, но таких обращений не поступало", - подчеркнули в ведомстве.