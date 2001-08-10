На Сахалине в мошенничестве обвинили экс-начальницу планово-экономического отдела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы планово-экономического отдела одного из медицинских учреждений. Её обвиняют в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, которое она совершила вместе с сообщницей.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме, 38-летняя женщина предложила сотруднице медучреждения незаконно получать ежемесячные компенсации за найм жилья. Для этого они подписали фиктивные документы, подтверждающие проживание сотрудницы в квартире в посёлке Смирных. Обвиняемая подготовила пакет документов с ложными сведениями и направила его в Министерство здравоохранения Сахалинской области.

За 2022 год обвиняемые незаконно получили более 300 тысяч рублей, которые использовали по своему усмотрению. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.