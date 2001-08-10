Тихоокеанское
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12:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура добилась взыскания 2 млн рублей за незаконную добычу песка в лесу

Сахалинская прокуратура добилась взыскания 2 млн рублей за незаконную добычу песка в лесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александровск-Сахалинская прокуратура доказала в суде незаконную добычу песка и гравия на лесном участке, добившись взыскания 2 млн рублей ущерба. После первоначального отказа районного суда апелляция поддержала требования надзорного ведомства.

Прокуроры выявили, что ООО «Смирныховское автотранспортное предприятие» добывало песчано-гравийную смесь на незаконно занятом участке Хоэнского лесничества, что привело к повреждению почв и уничтожению деревьев. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, ведомство подало иск о возмещении ущерба на сумму почти 2 млн рублей, но Смирныховский районный суд первоначально отказал в удовлетворении требований, сославшись на недостаток доказательств.

Прокуратура обжаловала это решение, и апелляционная инстанция отменила отказ, признав нарушения лесного законодательства. Позже кассационная жалоба предприятия также не нашла поддержки. Сейчас ведомство контролирует фактическое исполнение судебного решения о взыскании ущерба.

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