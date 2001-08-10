Сахалинец похитил телефон знакомой после совместного распития алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска украл телефон у знакомой после застолья, нанеся ущерб в 85 тысяч рублей. Полиция оперативно задержала подозреваемого, изъяла похищенное и вернула его владелице.

39-летняя жительница Южно-Сахалинска обратилась в полицию с заявлением о краже имущества. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого — им оказался 40-летний мужчина, также проживающий в областном центре. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД, злоумышленник находился в гостях у потерпевшей, где они вместе распивали спиртное. Когда женщина уснула, он забрал ее смартфон, оцениваемый в 85 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли украденный телефон и вернули его законной владелице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал ему меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает ТИА "Острова", полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, если его вину докажут в суде.