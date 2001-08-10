На Сахалине задержали 13 водителей за пьянство и отсутствие прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 125 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий. Среди нарушителей оказались водители, управлявшие автомобилями в состоянии опьянения, без прав или с техническими неисправностями.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, задержали и отстранили от управления четырех водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще девять человек попались на отсутствии прав или лишении водительского удостоверения по решению суда. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями, нарушение правил перевозки детей и другие нарушения.

Сотрудники Госавтоинспекции также составили девять административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Семь автомобилей задержали и отправили на специализированную стоянку. Профилактические мероприятия продолжаются, чтобы снизить количество нарушений и повысить безопасность на дорогах региона.